Volley | Europei 2023 | Francia sconfitta dalla Romania | Slovenia prima La Serbia insegue l’Italia | ok l’Olanda

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sta per giungere alle sue battute finali la fase a gironi deglidimaschile. La notizia del giorno è la clamorosadellacontro la: i Campioni Olimpici hanno perso per 3-1, ma si erano nei fatti già garantiti il primo posto nel girone (avranno bisogno di un set contro la Grecia per averne la matematica certezza). Il CT Andrea Giani ha lasciato a riposo Trevor Clevenot, Barthelemy Chinenyeze, Nicolas Le Goff, Jean Patry e Antoine Brizard, mentre Earvin Ngapeth ha giocato soltanto i primi due set (3 punti). Si sono messi in mostra Stephen Boyer (19 punti) e Yacine Louati (15), ma lafesteggia alla grande con Robert Aciobanitei (20) ed Alexandru Rata (12), garantendosi il terzo posto nel Gruppo D alle spalle del ...

Dopo le vittorie con Belgio, Estonia e Serbia, gli azzurri di Fefé De Giorgi vincono ancora e si avvicinano al primo posto nel girone degli. Ad Ancona battuta 3 - 0 (25 - 19 25 - 23 25 - 15) anche la Svizzera allenata dall'italiano Mario Motta, che ha fatto una buona opposizione nonostante il limitato credito internazionale. De ...L'Italvolley di De Giorgi fa tappa ad Ancona dopo i successi a Bologna e a Perugia per affrontare la Svizzera. Il pass per gli ottavi è già in tasca ma l'Italia non si ferma. Gli azzurri non hanno ...Quattro vittorie in quattro partite: come da pronostico, l'Italia batte anche la Svizzera e lo fa con un netto 3 - 0 (parziali di 25 - 19, 25 - 23, 25 - 15). Azzurri che si confermano dunque in vetta ...

Sta per giungere alle sue battute finali la fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile. La notizia del giorno è la clamorosa sconfitta della Francia contro la Romania: i Campioni Olimpici ...PAGELLE ITALIA-SVIZZERA 3-0 VOLLEY MASCHILE SIMONE GIANNELLI ... GIOVANNI SANGUINETTI: 7. Bell’esordio all’Europeo da titolare per il centrale modenese che, pur senza strafare, svolge al meglio il suo ...