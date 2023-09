(Di lunedì 4 settembre 2023) . Ormai sempre meno persone lavano i panni sporchi in famiglia. In particolare, quando si tratta di corna o presunte tali. Dopo il caso Segre-Seymandi partito dTorino bene e finito sulle bocche di tutti, a Latina un presuntoè stato punito con lapubblica. La vicenda è diventata virale grazie ad un’immagine pubblicata sulla pagina Instagram “Welcome to Favelas”. Nella città laziale non si parla d’altro e si iniziano a fare diverse ipotesi Sulla facciata di un palazzo del centro è apparsa unache svela un tradimento: “, tualo sa dell’infermiera dell’ospedale?”. Laè preceduta da due iniziali. Nella città laziale non si parla d’altro e si iniziano a fare diverse ipotesi. Sotto ...

Estratto da https://ilcaffe.tv/ SCRITTA SU UN MURO RIVELA TRADIMENTO A LATINA Una eloquente scritta sul muro di un palazzo del centro di Latina rivela un tradimento. ', tua moglie lo sa dell'infermiera dell'ospedale'. Una scritta criptica, ...In bocca al lupo all'agente investito, tutto il mio disprezzo per l'criminale ferito'. '... Senza il suo intervento Don Coluccia non sarebbe uscito illeso da questoattentato, compiuto non ...In bocca al lupo all'agente investito, tutto il mio disprezzo per l'criminale ferito'. '... Senza il suo intervento Don Coluccia non sarebbe uscito illeso da questoattentato, compiuto non ...

“Vile infame, tua moglie lo sa”, fedifrago messo alla gogna con una scritta sul muro Perizona

Una eloquente scritta sul muro di un palazzo del centro di Latina rivela un tradimento. “Vile infame, tua moglie lo sa dell’infermiera dell’ospedale”. Una scritta criptica, che nasconde diversi ...