Vigilanti privati sotto il controllo della polizia municipale a Terni | impatto sulla sicurezza urbana

(Di lunedì 4 settembre 2023) La Giunta diha approvato un servizio di vigilanza con lo sponsor Unicusano, che mette a disposizione dieci auto per uno studiocriminalità. Il servizio sarà coordinato dalla centrale ...

La Giunta di Terni ha approvato un servizio di vigilanza con lo sponsor Unicusano, che mette a disposizione dieci auto per uno studio sulla criminalità. Il servizio sarà coordinato dalla centrale ...pagati con stipendi da caporalato, pochi euro l'ora, evidentemente sotto la soglia di povertà. Per questo mercoledì mattina i finanzieri del comando provinciale di Milano hanno ...leggi anche Salario minimo, com'è andato l'incontro tra governo e opposizioni Vigilanza privata: aumentano gli stipendi Da settembre cambiano gli stipendi per idi Mondialpol spa . ...

Vigilanti privati sotto il controllo della polizia municipale a Terni ... LA NAZIONE

La Giunta di Terni ha approvato un servizio di vigilanza con lo sponsor Unicusano, che mette a disposizione dieci auto per uno studio sulla criminalità. Il servizio sarà coordinato dalla centrale oper ...In un articolo pubblicato sul Fatto il 23 agosto, un lavoratore della vigilanza privata si chiedeva: “Dobbiamo sperare che la procura commissari tutte le società per poter avere un salario umano”. Po ...