Videomaker | stravede per le vecchie Fiat 500 e nel tempo libero ne divulga sui canali social storia e segreti di manutenzione Una passione che coinvolge il marito e che punta ad aprire alle ragazze un mondo ancora molto maschile

(Di lunedì 4 settembre 2023) Marianna Cattolico, 40 anni, è nata e vive a Taranto. Laureata in Comunicazione Multimediale con una tesi sui video tutorial, lavora come graphic designer. La500 era l’auto dei suoi genitori e nel 2007 con i primi risparmi ne ha comprata una del 1969, che subito si è rotta: di qui la spinta a documentarsi e a imparare a ripararla da sola. Dal 2019, Marianna condivide suiquanto ha appreso: @donnein500 ha 21,7 mila follower su IG e 10.500 su YouTube. Oltre a Nina, la sua prima 500, ha anche Ottavio, del 1965, che starestaurando. Quando può, fa pilates e passeggia nella natura. Marianna Cattolico sulla sua 500 d’epoca. ore 7 «Mi alzo e faccio colazione con Massimiliano. Caffè, latte e una fetta di ciambella, che faccio io. Poi, faccio partire una lavatrice, mi preparo e salgo su Nina per raggiungere l’ufficio. ...