Video Torino - Genoa 1 - 0 | il commento della Gazzetta

Nella gara della 3ª giornata di Serie A, ilsupera il Genoa per 1 - 0: decide un gol nel recupero di Radonijc. Guarda ilcommento dell'inviato della Gazzetta all'Olimpico - Grande, G. B. ...Di fatto Jannik ha un piede e mezzo, se non di più, a: manca solo la certificazione ... TUTTE LE NOTIZIE US OPEN, TUTTI IIL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO 4 settembre 2023Il 20 maggio del 2003 inconferenza a causa di uno sciopero dei voli che lo ha bloccato nella sua città natia, Catania, è stato presente al Salone Internazionale del Libro di. Qualche ...

Torino-Genoa 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Le parole di Alberto Gilardino dopo l’amara sconfitta del suo Genoa a Torino. L’allenatore si è detto enormemente deluso per il risultato Sconfitta… Leggi ...Tra Torino e Genoa finisce 1-0 grazie a un gol realizzato al 94 ... Sono sicuro che ci potrà dare un grande aiuto", ha concluso. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.