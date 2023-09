VIDEO | I tifosi del Liverpool adoreranno il gesto di Szoboszlai mentre Trent cade infortunato

(Di lunedì 4 settembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il nuovo acquisto delDominiksi è ambientato molto rapidamente nel suo nuovo club e ilqui sotto mostra che sta diventando una figura popolare ad Anfield.ha aperto le marcature oggi contro l’Aston Villa con un bellissimo colpo di piede debole. Sta dimostrando di valere ogni centesimo che ilha pagato per lui quest’estate. Nelqui sotto è il primo giocatore ad avvicinarsi aAlexander-Arnold poiché il 24enne è caduto per un infortunio al tendine del ginocchio. Il tendine del ginocchio diè sparito? #LFC #LIVAVL pic.twitter.com/bHkkInhICh —Asim (@asimbnr) 3 settembre 2023 Parlando dopo la partita di oggi,ha ...

Non senza attimi di tensione con idi Nizza, impegnati invece a proteggere dai festeggiamenti l'area dei soccorsi. Siri, trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.di Giulia ...per fortuna Bagnaia, portato in ospedale, ha tranquillizzato ie dovrebbe essere al via della prossima gara.Esultano ie tra questi anche Filippo Tramontana , voce delle partite dell'Inter nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold. Ecco la sua reazione.

Il video del pit stop di Brad Pitt ai box del GP Monza lascia i tifosi allibiti: Ma cosa fanno Fanpage.it

Dal video non risulta che alcuno dei dirigenti della Società, presenti sul mezzo siano intervenuti per impedire o, quantomeno, far cessare i cori palesemente ingiuriosi nei confronti della società di ...Il pilota italiano è al centro medico dopo una spaventosa caduta alla prima curva del gp di Catalogna, i tifosi hanno temuto caso Simoncelli-bis ...