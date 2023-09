VIDEO GOL Inter - Fiorentina 4 - 0 | la rete di Thuram e le occasioni

(Di lunedì 4 settembre 2023) A San Siro l'supera 4 - 0 la. Apre le danze, al primo gol in Italia. Poi, nella ripresa Martinez ne fa due e Calhanoglu segna su ...

. Per Vlahovic è una serata da dimenticare per i troppi ... Inter-Fiorentina: Thuram, primo gol italiano. Imita l'esultanza di Dimarco La Gazzetta dello Sport VIDEO – Lecce-Salernitana 2-0, Serie A: gol e highlights della partita Lecce-Salernitana, match della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare. LA ... VIDEO – Empoli-Juventus 0-2, Serie A: gol e highlights della partita Empoli-Juventus, match della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani. Lecce-Salernitana, match della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare. LA ...Empoli-Juventus, match della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.

A San Siro l'Inter supera 4 - 0 la Fiorentina. Apre le danze Thuram, al primoin Italia. Poi, nella ripresa Martinez ne fa due e Calhanoglu segna su ...Grande rete di Rafa Leao, che prende posizione al centro dell'area e sfrutta il cross di Calabria per segnare in ...Juve vince 2 - 0 cotro l'Empoli e si porta al terzo posto in classifica a quota 7 punti