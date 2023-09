VIDEO – Empoli-Juventus 0-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 4 settembre 2023), matchterza giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Carlo Castellani. IN SCIA –0-2 nella terza giornata diA. Laprova a inseguire Inter e Milan, restando a -2 dalla vetta terza assieme al sorprendente Lecce. Dopo dieci minuti un fallo di Danilo da Silva sul portiere Etrit Berisha annulla il successivo gol di testa del brasiliano. Ma, al 24?, proprio Danilo risolve una mischia in area a seguito di angolo con un destro dall’altezza del dischetto. Un intervento di Youssef Maleh su Federico Gatti porta a un rigore per la ...

La Juve advince 2 - 0 con i gol di Danilo e Chiesa. Le immagini più belle del ...Il campionato di Serie A va alla sosta dopo la 3ª giornata con la vittoria dell'Inter per 4 - 0 contro la Fiorentina e quella della Juve per 0 - 2 a. Ne parliamo in 'Che Domenica', con il vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro, in studio con Fabio Russo. Guarda il ...Ilcon gli highlights e i gol di- Juventus 0 - 2, match della terza giornata di Serie A 2023/2024. Al Castellani i bianconeri nel primo tempo la sbloccano con capitan Danilo e poi sprecano ...

Empoli-Juventus 0-2: video, gol e highlights Sky Sport

La squadra di Allegri passa al terzo posto della classifica. Tutti i gol e le azioni della terza giornata di Serie A ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...