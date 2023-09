Vicino manda fumi tossici sotto la porta della casa accanto | una famiglia avvelenata

(Di lunedì 4 settembre 2023) Gli odori erano troppo forti, l'aria inera irrespirabile. In più malori continui e addirittura la perdita di capelli che hanno sconvolto un'intera, marito, moglie e figlia di pochi mesi, hanno destato troppi sospetti. Così, Umar Abdullah, 36enne di Tampa, in Florida, ha voluto...

SFIDA IVANISEVIC Gojo è cresciuto nel mito deldi casa di Spalato, Goran Ivanisevic, mitico ... MIROGER I colpi magici delle 5 vittorie consecutive di Federer a New York - l'ultimo a ...La partita scivola via fino al 45' con l'arbitro chele squadre negli spogliatoi. Nella ... L'Empoli non c'è più e la Juventus controlla fino alla fine andandoal 3 - 0 con il colpo di ...Il vantaggio galvanizza il Lecce,al raddoppio al 18' con Banda, ma nella circostanza Ochoa ... Al 79' e ancor più al minuto 87' la squadra di Sousa va vicina al pareggio, ma prima Bohinen...