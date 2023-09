Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023) SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA DEI CASTELLINI A POMEZIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA BORGHEISANA E FINOCCHO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREIZONE PONTE DI NONA Servizio fornito da Astral