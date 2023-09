Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023)DEL 4 SETTEMBREORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA TIBURTINA TRAFFICO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI DIREZIONE TIVOLI PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE POLENSE A CORC0OLLE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI LUNGHEZZINA E VIA MAREMMANA INFERIORE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI LATINA A CASALAZZARA PERCORRENDO VIA DEI RUTULI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA PONTINA VECCHIA E VIA BERNINA NELLE DUE DIREZIONI IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ...