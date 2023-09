Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023)DEL 4 SETTEMBREORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA APRILIA E CAMPPOVERDE VERSO LATINA. ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA LO SVINCOLO PER PIAZZALE DEGLI EROI E QUELLO PER VIA TRIONFALE IN DIREZIONE VIA PINETA SACCHETTI. SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE VERSO TIVOLI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ...