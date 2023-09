Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023)DEL 4 SETTEMBREORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NUMEROSI PROBLEMI PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCONE. CIRCONE INFATTI TORNATA SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO E SULLA SALARIA, DOVE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA. ANCORA DISAGI, TUTTAVIA, SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA LO SVINCOLO PER PIAZZALE DEGLI EROI E QUELLO PER VIA TRIONFALE IN DIREZIONE VIA PINETA SACCHETTI. TROVIAMO INOLTRE INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA SALARIA. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...