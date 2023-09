Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2023 ore 07 | 30

(Di lunedì 4 settembre 2023)DEL 4 SETTEMBREORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE GIÀ PIUTTOSTO INTENSA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO REGIONALE, VEDIAMO NEL DETTAGLIO INIZIANDO DAL RACCORDO, DOVE LE CODE STANNO INTERESSANDO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO SI SONO FORMATE CODE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA. SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, FILE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO ASULLA FLAMINIA SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. DISAGI ANCHE SULLA SALARIA, UN INCIDENTE ...

