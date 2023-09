Vertenza Denso | De Vizia | “L’accordo sarà rispettato” Video

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di oggi, presso il palazzo vescovile, si è tenuto un incontro tra il vescovo e il presidente di Confindustria, Emilio De, riguardo ladei lavoratori. La vicenda, oramai ben nota alla città di Avellino, va avanti da diversi mesi ove si sono susseguiti incontri, tavoli e promesse. La situazione non varia,siglato nella sede di via Palatucci resta in piedi: ogni tre pensionamenti un’assunzione, il tutto entro 36 mesi. Ai nostri microfoni, il presidente Deha ribadito il concetto sullaspiegando che non c’è nulla di cui preoccuparsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.