Vergogna a Napoli | come insultano in coro Giorgia Meloni | nel centro della città

(Di lunedì 4 settembre 2023) A una settimana dalla scorsa mobilitazione, si è tenuta auna manifestazione di protesta contro lo stop al reddito di cittadinanza. All'evento erano presenti oltre cento persone che hanno risposto presente all'appello lanciato dai Comitati. Oltre agli immancabili cori da stadio intonati per le viepartenopea - "La gentenoi non molla mai" - a far scandalo sono i terrificanti insulti rivolti alla presidente del Consiglio. "fascista", su tutti. Le persone presenti al corteo lamentano di aver subito un'ingiustizia sociale. "Non vogliamo il reddito. Manca il lavoro e noi - ha dichiarato una manifestante - vogliamo il lavoro. Abbiamo già fatto tanti corsi di formazione e poi non siamo stati assunti perché abbiamo più di 50 anni". I manifestanti ...