Venezia80 | presentata la nuova edizione di “Cortinametraggio” dal 12 al 17 marzo 2024

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023) 19.: CORTINA D’AMPEZZO DAL 12 AL 17MADRINA: ELEONORA DE LUCA AL VIA DAL 12 SETTEMBRE IL BANDO SU FILMFREEWAY APERTA ANCHE UNA SEZIONE INTERNAZIONALE PER IL CINEMA USAa Venezia la 19adi, il festival di riferimento per i corti, ormai riconosciuta fucina di talenti italiani, che si terrà a Cortina D’Ampezzo dal 12 al 17. A dare il volto asarà la giovane e talentuosa Eleonora De Luca (Padrenostro di Claudio Noce; Le sorelle Macaluso di Emma Dante; L’Ora Legale di Ficarra e Picone; La Mafia uccide solo d’estate di L. Ribuoli), che prende il testimone da Chiara Vinci, volto della passatadel ...