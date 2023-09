Venezia | il comandante della polizia locale molestato alla festa di Armani

(Di lunedì 4 settembre 2023) Leggi Anche Violenza sessuale, la 'palpata breve' non è reato: assolto un bidello Il messaggio sui social cancellato Agostini ha spiegato sui social di avere scelto 'di non fare una piazzata solo per ...

... a. Con lui c'erano il sindaco della città, Luigi Brugnaro, l'assessore Simone Venturini e l'amministratore unico di Vela, Piero Rosa Salva. Ilera in alta uniforme. 'Ora so cosa ...Estratto dell'articolo di Alda Vanzan per 'Il Messaggero - ed.' marco agostini 2 'Sì, mi hanno palpato il sedere alla festa di Armani. Più volte. E non volendo fare scenate, per il contesto e per rispetto della divisa ...

Il comandante della polizia locale di Venezia, Marco Agostini, costretto ad allontanarsi dalla festa in grande stile di Giorgio Armani all’Arsenale dopo essere… Leggi ..."Dovevo arrivare a quasi 63 anni per comprendere cosa prova una donna molestata quando le palpano il sedere". Lo ha scritto su Facebook il comandante generale del corpo di polizia locale di Venezia, M ...