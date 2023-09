Venezia | atti osceni a bordo | Kanye West e Bianca Censori banditi da società di motoscafi

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) –e sua "moglie"sono statia vita da unadi noleggio dididopo aver dato scandalo sul Canal Grande. La coppia si è fatta beccare in atteggiamenti intimi adi un'imbarcazione, con il rapper-stilista statunitense coi pantaloni visibilmente abbassati e le natiche nude al vento, mentre la testa diera china sul suo grembo. Le immagini hanno fatto il giro del web e laTurismo, lache ha noleggiato la barca a, ha parlato in esclusiva con Daily Mail Australia, confermando che la coppia "non è più la benvenuta" a ...

Giovedì 31 agosto, la coppia è stata sopresa al suo arrivo ain atteggiamenti equivoci: il ... I due rischierebbero una denuncia perosceni in luogo pubblico. Diversi fan sui social hanno ......rumore perché a parlarne non è un normale cittadino ma il capo della polizia locale di: ... Ho scritto il post più che altro per solidarizzare con le donne che subisconodel genere, adesso ...Le immagini hanno fatto il giro del web e laTurismo Motoscafi, la società che ha noleggiato la barca a West e Censori, ha parlato in esclusiva con Daily Mail Australia, confermando che la ...

Kanye West e Bianca Censori banditi dalla società di motoscafi di ... Fanpage.it

Annuncio vendita Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S Feel usata del 2021 a Venezia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Kanye West e Bianca Censori sono stati immortalati a bordo di una barca, nel loro arrivo a Venezia, a tutti quelle immagini sembrano atti di intimità. Lo conferma anche la Venezia Turismo Motoscafi ...