Venezia 80 | Priscilla | recensione | Sofia Coppola racconta Priscilla Presley tra luci e ombre

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dala nostradi, il racconto didellapiù nascosta ed intima: un film in cui il conflitto è sempre implosivo, di grande raffinatezza e quasi teatrale nella messa in scena. In concorso. Se l’anno scorso Baz Luhrmann aveva portato a Cannes la vita e il punto del Re del Rock ‘n Roll quest’anno tocca areplicare a80 con, la storia nonta della moglie. Un film, adattato dall’autobiografia della stessa, con il quale la...

Un'opera in concorso alla 80esima Mostra del Cinema di, la trama del film In, Sofia Coppola gioca per sottrazione. Opta per la sineddoche, la parte per raccontare il ..., Sofia Coppola riscrive la storia d'amore tra Elvis e sua moglie, dal punto di vista di ... In Concorso a80 e prossimamente al ...È il giorno diall' 80ª Mostra d'Arte Cinematografica dima, prima della serata di gala con la proiezione alla quale sarà presente la giuria del concorso, l'autrice e i suoi ...

Festival di Venezia, Priscilla Presley commossa per il film: "Elvis amore della mia vita" Sky Tg24

Priscilla la recensione del film biografico di Sofia Coppola su Priscilla e Elvis Presley presentato al Festival di Venezia in concorso ...Un'opera in concorso alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia. Priscilla, la trama del film In Priscilla, Sofia Coppola gioca per sottrazione. Opta per la sineddoche, la parte per raccontare il tutto ...