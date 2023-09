Venezia 80 | ospiti e programma del 4 settembre | è il giorno di Woody Allen e Sofia Coppola

(Di lunedì 4 settembre 2023)80 : oggi 4i riflettori della Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica, saranno puntati su, in laguna per presentare rispettivamente Coup De Chance (Fuori Concorso) e Priscilla (80).80, ildel 4: riflettori puntati suSul red carpet con il cineasta superstar ci saranno Valerie Lemercier e Lou De Laage: a chiudere la giornata di proiezioni in Sala Grande sarà Priscilla, nono lungometraggio di(Leone D’Oro nel 2010 con Somewhere), che sarà accompagnata dagli attori Cailee Spaeney e ...

... comandante generale del corpo di polizia locale di, all'indomani del grande evento ' One ... infatti, erano state invitate anche altre persone, in lista c'erano ben 700. Inevitabile la ......consentono di mantenere un ottimo isolamento termico e acustico migliorando il comfort degli. Scheda progetto Progetto: The Venice Venice Hotel Luogo:Design: APML Architetti con New ...All'Arsenale, uno dei luoghi più magici di, attori e amici del brand si sono così riuniti ... Tutti glidi One Night Only Giorgio Armani con Jessica Chastain Giorgio Armani con Louis ...

Venezia 80, premiere di "The Killer" e omaggio a William Friedkin Sky Tg24

La denuncia di Marco Agostini, della polizia locale di Venezia: la disavventura a una delle feste più esclusive nella settimana del festival del cinema. E il comandante ha idea di chi possa essere sta ...«Sì, mi hanno palpato il sedere alla festa di Armani. Più volte. E non volendo fare scenate, per il contesto e per rispetto della divisa che indosso, ho alzato i tacchi e me ...