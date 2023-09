Venezia 80 | Fassbender è il Killer di Fincher tra adrenalina e filosofia

Leggi Anche80, Adam Driver è un vero 'Ferrari' che corre... per il Leone d'Oro: 'Solidale con chi sciopera'La scelta di'Era perfetto per il ruolo è poi lui è un ......ieri all'80 a Mostra del Cinema della Biennale di. Al Lido c'è il regista statunitense David Fincher che presenta un crime - action targato Netflix con protagonista Michael. Nel ...Altre notizie su: David Fincher michaelThe Killer80

Venezia 80, The Killer di Fincher gira a vuoto. E Fassbender fa yoga con i calzini ‘a fantasmino’ Il Fatto Quotidiano

Un film glaciale e dal buon ritmo che però non trova un finale soddisfacente. La pellicola corre per aggiudicarsi il Leone d’oro.Tutto quello che c'è da sapere su "the Killer", il film di David Fincher in Concorso a Venezia 80 e su Netflix dal 10 novembre 2023.