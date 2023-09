Venezia 80 | Coup de Chance | recensione | Woody Allen torna alla riflessione sul ruolo del caso

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dala nostradide, il nuovo e forse ultimo film dicon Melvil Poupaud e Lou de Laâge: una commedia nerissima sfumata nel thriller, cattiva e dannatamente divertente. Fuori concorso Quest’anno erano tre i grandi autori più attesi (senza ovviamente nulla togliere a Friedkin, Wes Anderson o Harmony Korine) fuori concorso a80. Se Polanski con il suo The Palace ha deluso le aspettative e Linklater deve ancora presentarci il suo Hit Man, il leone d’oro del cuore spetta per ora ae al suode. Una commedia nera che sfuma nel thriller e che, almeno tematicamente, si muove sulla falsariga di Match Point ma che riesce a essere forse ...

Fuori concorso Woody Allen conDe Chance e Luca Barbareschi, che torna alla regia con The Penitent - A Rational Man . Alle Giornate degli autori (Notti Veneziane) Alessandro Roia il debutto da ...Woody Allen ha ribadito ancora una volta come non ci fosse alcuna verità sulle accuse di molestie mossegli contro dalla figlia Dylan ...Woody Allen ha risposto cosi' alla domanda se non fosse stato difficile girare in francese il suode chance, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di. E' il 50esimo film del ...

Woody Allen a Venezia per "Coup de Chance" Rai Cultura

“Coup de Chance”, il cinquantesimo film di Woody Allen, arriva oggi fuori concorso a Venezia in anteprima mondiale. Cominciamo col dire che il regista, forse per le quasi 88 primavere, si era espresso ...Coup de Chance, ma soprattutto un colpo al cuore. Woody Allen sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia con il suo 50° film, forse tra i migliori dell’ultimo periodo. Tre anni dopo Rifkin’s Festival - ...