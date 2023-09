Venezia 2023 | Woody Allen e Sofia Coppola danno il via alla seconda settimana di festival

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nel programma didella giornata di lunedì ci sono Coup de Chance, diretto da, e Priscilla di. Ladisi apre con l'atteso ritorno aldi, con il suo nuovo film Coup de Chance, e dicon Priscilla, il progetto biografico sulla moglie di Elvis Presley. Durante la giornata, come di consueto, saranno comunque numerose le proposte in concorso e nelle altre sezioni. I film in concorso I progetti in corsa per i premi ufficiali di questa edizione presentati nella giornata di lunedì 4 settembre sono Il male non esiste e Priscilla. Il ...