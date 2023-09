Venezia 2023 | i look sfavillanti delle celeb all' amfAR Gala

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non c'è solo il red carpet del Palazzo del Cinema al Festival di. A illuminare di charme anche quello dell', l'esclusivo(e il più atteso) all'interno della kermesse. Tra lustrini, colore, stoffe pregiate, tessuti rivelatori e spacchi arditi, anche quest'anno leci hanno reto qualcosa di cui (s)parlare

(Press Office) Leggi anche › In alto i calici tra, Tokyo e la Champagne Moët & Chandon e Il Cinema La scelta di festeggiare al lido non è casuale. Il legame della maison con il ...Il regista francese concorre al Festival del Cinema con un film che racconta una storia di violenza e di abbandono dove il protagonista trova pace nella compassione ...Davide Cavuti presenta 'Questo amore purissimo' al Festival diultima modifica:- 09 - 04T10:50:39+00:00 da

Venezia 2023, pagelle look quarta serata: Ilary Blasi castigata (6), Nina Rima e lo spacco sulla protesi (9), ilmessaggero.it

Al termine della sfida tra Cittadella e Venezia, valevole per la Giornata 4 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con un pareggio a reti inviolate, il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e il ...Cambi di look e colpi di scena nella quinta serata del Festival di Venezia 2023. Da Ilary Blasi, premiata con il Filming Italy Best Movie Award, a Martina Stella e Matteo Paolillo. Ecco ...