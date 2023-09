Vendemmia | in Toscana calo del 20% per la peronospora Mancano 5mila addetti

(Di lunedì 4 settembre 2023) Colpizzi (Federazione Vino di Confagricoltura): "Qualità resta al momento alta ma nel frattempo aumentano i prezzi per trattamenti e materie prime"

Colpizzi (Federazione Vino di Confagricoltura): "Qualità resta al momento alta ma nel frattempo aumentano i prezzi per trattamenti e materie prime"Firenze, 4 settembre 2023. " Lainè in calo tra il 10 e il 20% per gli attacchi della Peronospora, più evidenti nel fondovalle rispetto alle zone collinari ed alla fascia litoranea. La qualità dei vini resta ...Italia leader nella produzione vitivinicola Nell'ultimadel 2022, 'l'Italia ha mantenuto il ruolo di leader mondiale sfiorando il 20% della produzione mondiale', spiega Pietro Tonutti , ...

Vendemmia, in Toscana calo del 20% per la peronospora. Mancano ... LA NAZIONE

"La vendemmia - ricorda - è iniziata da una decina di giorni con le varietà più precoci, mentre adesso stanno cominciando con il Merlot, partendo dalle zone ...Colpizzi (Federazione Vino di Confagricoltura Toscana): “Qualità resta al momento alta ma nel frattempo aumentano i prezzi per trattamenti e materie prime” ...