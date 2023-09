Vendemmia 2023 | in Toscana calo del 20% per la peronospora e mancano 5 mila addetti

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Lainè intra il 10 e il 20% per gli attacchi della, più evidenti nel fondovalle rispetto alle zone collinari ed alla fascia litoranea. La qualità dei vini resta elevata sebbene occorrerà aspettare la fine del mese di settembre per un quadro definitivo ed anche se i viticoltori sono in sofferenza per il costo dei trattamenti e delle materie prime. Oltre a questo,almeno 5rispetto a due anni fa”. A dirlo è Francesco Colpizzi, presidente Federazione Vino Confagricoltura, che tratteggia un quadro quantomeno problematico. “La– ricorda – è iniziata da una decina di giorni con le varietà più precoci, mentre adesso stanno cominciando con il Merlot, partendo dalle ...