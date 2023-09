(Di lunedì 4 settembre 2023) Calciomercato, arrivano aggiornamenti sul futuro didelal centrocampista. Ma Lotito non molla Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Matias, nome caldo degli ultimi giorni in uscita in casa, direttamente da Alfredo Pedullà. Secondo il noto esperto di mercato, Lotito e Sarri hanno dichiarato incedibile l’ex Inter colche ci aveva provato una settimana fa senza successo. Il futuro è ancora a tinte biancocelesti.

Calciomercato Lazio, arrivano aggiornamenti sul futuro didel Galatasaray al centrocampista. Ma Lotito non molla Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Matias, nome caldo degli ultimi giorni in uscita in casa Lazio, ...Anche Sarri non dovrebbe apporre sostanziali modifiche nella squadra titolare conche ... In Olanda , il Psv sul campo del Waalwijk prova l'alla vetta della classifica, mentre in ...L'anno scorso vinse a Napoli con un gol della domenica di. Non può essere la partenza di ...meglio sul campo la strategia di Garcia che vuole un Napoli più contratto per avere spazio d'...

Vecino, assalto Galatasaray. Ma la Lazio è irremovibile e non cede Calcio News 24

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Matias Vecino, nome caldo degli ultimi giorni in uscita in casa Lazio, direttamente da Alfredo Pedullà. Secondo il noto esperto di mercato, Lotito e ...[themoneytizer id=”99064-6] Zero punti in due partite, la Lazio riparte da qua con lo scoglio più difficile al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Maurizio Sarri recupera Pedro che si è allenato ...