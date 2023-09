Vasco Rossi | il supervissuto | prossimamente in Italia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le luci della ribalta illuminano una figura che, nel panorama musicaleno, non necessita di grandi presentazioni:. Dagli anni ’70 a oggi, con la sua presenza incisiva e il suo sound inconfondibile,ha segnato intere generazioni. Adesso, è arrivato il momento per lo ‘Zocca’ di raccontarsi in un documentario esclusivo: Il. Quando esce: Il? La data di uscita ufficiale della serie è stata annunciata, ma non sarà, per il momento, resa nota ai media e al pubblico. Detto questo, i fan possono aspettarsi un’annuncio imminente, quindi sintonizzatevi per ulteriori notizie.: Il, la sinossi Il...

Sabato l'apertura dello stand gastronomico sempre alle 19,30, per poi ballare e cantare tutti i brani dicon la tribute band 'Vizi e virtù' . Domenica ricca giornata: si parte la mattina ...A giugno, un'auto di grossa cilindrata fu rubata durante una delle serate del concerto di. Altre vetture negli ultimi giorni sono state forzate. 'Occorrono telecamere e controlli serrati',...... evento che riunisce espositori provenienti da tutta Italia e che propone anche alcuni interessanti appuntamenti, come i firmacopie con Maurizio Solieri (storico ex chitarrista di), il ...

Vasco Rossi: «La vita non è un dono» Vanity Fair Italia

In via Virgilio torna la kermesse su videogames, fumetti e giochi da tavolo. Nella sezione dedicata ai mattoncini, la riproduzione dello storico concerto. .RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto in Reatino. Spettacoli, ma soprattutto le degustazioni, oggi e domenica, nella sagra delle sagre del Lazio e non solo, quella degli ...