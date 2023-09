Vannacci e il green | si può vivere senza gas e petrolio?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 settembre 2023) La serie sul libro del generalecontinua. Qualche giorno addietro ho scritto sul tema dell’ambientalismo e ora scriverò circa un altro argomento ad esso strettamente collegato: “L’energia” (cap.3).: considerazioni di base sul sistema energetico L’autore divide idealmente in due il capitolo, dedicando una prima parte a delle considerazioni generali sul panorama energetico odierno e prospettabile e una seconda parte all’analisi specifica di varie fonti energetiche, quali il carbonio, il nucleare e il. Gli assunti sommari evidenziati sono quattro: “La domanda mondiale di energia continuerà a crescere”; “per far fronte a questa domanda si deve agire aumentando sia la produzione che l’efficienza energetica”; “il settore energetico è fondamentale; quindi, deve essere in ogni modo tutelato”; “trasformare l’attuale ...