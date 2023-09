Vanheusden si prende la scena allo Standard Liegi | migliore in campo!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023)si rende protagonista in Belgio. Il giovane difensore, in prestito dall’Inter, è il primo nella top 5 dell’ultima partita disputata d. PROTAGONISTA – Zinhocontinua a conquistare labelga. Il giovane difensore centrale, che l’Inter nel corso dell’estate ha ceduto in prestito, anche lo scorso fine settimana ha dimostrato il proprio valore in campo. Come si legge sui profili social del club belga,è stato eletto “Man of the match” in-Racing White Daring Molenbeek. Nel corso della sfida di Pro League, terminata sul risultato di 1-1, il giovane nerazzurro ha indossato anche la fascia da ...