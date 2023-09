Vangelo di oggi 4 Settembre 2023 | Lc 4 | 16-30 | Video commento

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 4, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria”. “Una parola in cui non pulsa la forza dell’non è L'articolodi: Lc 4,16-30proviene da La Luce di Maria.

Dalsecondo Luca Lc 4,16 - 30 In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era ... Allora cominciò a dire loro: 'si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato'. Tutti gli ...Dovrebbe aiutarci molto questa annotazione iniziale della pagina deldi. Gesù non si trova in un luogo qualunque, ma si trova nella terra dove è cresciuto. La terra che lo ha visto ...Lo scrive, sui social, padre Maurizio Patriciello, che partendo da una riflessine sulla pagina deldiha fatto una lunga riflessione sugli ultimi accadimenti che hanno riguardato il ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 4 Settembre ... Cerco il Tuo volto

E Gesù – lo abbiamo appena ascoltato nel Vangelo – ci mostra la via per essere dissetati: è la via dell’amore, che Lui ha percorso fino in fondo, fino alla croce, e sulla quale ci chiama a seguirlo ...«A me personalmente pare una cosa buona quella intesa. La Chiesa, come ha affermato Francesco anche ieri, non ha una agenda politica da portare avanti ma l'azione mite e umile del Vangelo per il bene ...