Valeria Fioravanti | 27enne morta per meningite ma «scambiata per mal di testa e di schiena» La perizia medica choc

(Di lunedì 4 settembre 2023), 27 anni, èperma i medici non l'hanno capito e le hanno somministrato antidolorifici per curare l'emicrania prima e altri per il mal...

Le avevano detto che si trattava semplicemente di mal di testa e mal di schiena. Ma a provocare la morte dilo scorso 10 gennaio è stata una meningite. Per questo tre sanitari rischiano un processo con l'accusa di omicidio colposo. Le diagnosi sbagliate Il calvario diè ..., 27 anni, morì perché in più ospedali la meningite venne scambiata per mal di testa e di schiena. Lo ha accertato la consulenza medico legale disposta dalla procura di Roma il cui ...Secondo la consulenza medico legale i medici furono 'superficiali' nel trattare la ...

Morte Valeria Fioravanti, la perizia: "Meningite scambiata per mal di testa" TGCOM

Hanno scambiato una meningite per mal di schiena e cefalea . È quanto scritto nero su bianco nella consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Roma sulla morte della 27enne Valeria Fioravanti, ...Per il medico legale c’è stata superficialità nel non riconoscere la malattia che ha ucciso la giovane mamma nonostante si sia recata in tre diversi ospedali di Roma ...