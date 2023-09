Valeria Fioravanti | 27enne morta per meningite ma «scambiata per mal di testa e di schiena» La perizia medica choc

(Di lunedì 4 settembre 2023), 27 anni, èperma i medici non l'hanno capito e le hanno somministrato antidolorifici per curare l'emicrania prima e altri per il mal...

Una perizia medica choc ha messo nei guai i medici che avevano visitato, la giovane di 27 anni scomparsa il 10 gennaio a causa di una meningite non diagnosticata. La tragedia ha scosso Roma e i suoi genitori avevano subito chiesto giustizia per la loro ...è morta di meningite, ma i diversi medici che l'hanno visitata hanno scambiato i sintomi per una semplice cefale. La vicenda risale allo scorso gennaio, quando a Roma la 27enne ...Le avevano detto che si trattava semplicemente di mal di testa e mal di schiena. Ma a provocare la morte dilo scorso 10 gennaio è stata una meningite. Per questo tre sanitari rischiano un processo con l'accusa di omicidio colposo. Le diagnosi sbagliate Il calvario diè ...

Hanno scambiato una meningite per mal di schiena e cefalea . È quanto scritto nero su bianco nella consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Roma sulla morte della 27enne Valeria Fioravanti, ...Valeria Fioravanti morì a 27 anni il 10 gennaio scorso a causa di una meningite, che i medici però non avevano riconosciuto. Solo alla quarta visita la malattia fu diagnosticata, ma ormai era troppo ...