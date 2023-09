Val Fortore | sequestrata auto senza assicurazione | il proprietario la sottrae al custode

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nei comuni della Val, impiegando 28 pattuglie e controllando 108 veicoli, 135 persone e 14 esercizi pubblici. Nel corso di un’operazione di confisca di un’mobile già sottoposta a sequestro amministrativo, i Carabinieri della Stazione di Colle Sannita hanno accertato che un 52enne della Valdella macchina – in accordo con un 54enne della Val– a cui era stata affidata in custodia l’– l’aveva prelevata dal luogo di dichiarata custodia riportandola nella sua disponibilità. Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro penale ed affidato in ...