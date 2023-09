Vaccini covid | ChatGpt smonta fake news | “Può far crescere adesioni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un gruppo di ricercatori gli ha posto le 50 domande più frequenti e lo strumento di Ai ha ottenuto un 9 in precisione E’ stato esplorato in ogni veste: studente di medicina, dottore alle prese con quesiti diagnostici. Un team di ricercatori ora promuovecome un potenziale alleato contro la disinformazione suianti-. Secondo le conclusioni di uno studio pubblicato sulla rivista ‘Human Vaccines and Immunotherapeutics’, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale potrebbe contribuire ad aumentare la diffusione del vaccino sfatando i falsi miti sulla sua sicurezza. Gli autori hanno posto ale 50 domande più frequenti sul vaccino, fra le quali c’erano anche quesiti basati su storie false come quella secondo cui l’iniezione scudo possa causare il Long ...