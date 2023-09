Ustica | la storia la sapevano in molti Ora serve la pistola fumante

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 settembre 2023) Antonio Tajani, leader di Forza Italia, vorrebbe chiudere la questione perché si trarrebbero di “parole di un privato cittadino”, come se la verità assumesse credibilità in base alla provenienza. Le parole di Giuliano Amato che in un’intervista a Repubblica sostiene che il DC-9 precipitato il 27 giugno 1980 durante il volo di linea Bologna-Palermo fu distrutto da un missile francese che avrebbe dovuto colpire il leader libico Gheddaffi confermano la testimonianza resa nel 2007 dall’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e validano la tesi di un altro “privato cittadino” che ci aveva visto giusto: il giornalista Andrea Purgatori. Raccontano comunque un pezzo digià nota. La politica e la magistratura non sono riuscite a rompere il muro di gomma dell’apparato militare italiano che dopo i depistaggio del cedimento strutturale è stato tutt’altro che ...