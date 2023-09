Ustica | Berlusconi | Ue | Paragone | Dalla Francia mai niente di buono

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Se Amato pensa davvero che lachiederà scusa e soprattutto dirà la verità su quel che accadde sopra i cieli diil 27 giugno del 1980 fa torto alla sua fama di Dottor Sottile: l'Eliseo non dirà la verità perché quell'atteggiamento è ancora in corso. E l'Italia ne è succube come dimostra la lista degli italiani insigniti della Legion d'Onore. Sabato, sulla pagine di Repubblica, Giuliano Amato ha rilanciato quella che è al momento la verità più plausibile: «Si voleva far lapelle a Gheddafi», dove il “si” impersonale avrebbe tracce che portano appunto Oltralpe e alla copertura della Nato. Più volte avevano tentato di eliminare il leader libico e quel che non riuscì quarant'anni fa, sarebbe stato realizzato con le Primavere arabe con le conseguenze che ben conosciamo. Proviamo a tracciare una linea da quel che racconta un ...