Ustica | Amato | “Rimesso su tavolo ipotesi già accreditata | ma non ho elementi nuovi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 settembre 2023) L'ex premier: "Nessuna intenzione di creare difficoltà al governo" “Io ho solosulun’già fortemente ritenuta credibile, non perché avessi, ma per sollecitare chi li ha a parlare, a dire la verità. Non altro”. E’ quanto spiega a ‘La Verità’, l’ex presidente del consiglio Giulianorispondendo ad alcune domande che il quotidiano gli aveva inviato per avere chiarimenti rispetto alle parole sulla strage dirilasciate a ‘la Repubblica’. “Dei titoli con cui un articolo o un’intervista vengono presentati – lei lo sa quanto me – non risponde l’autore”, scriverivolgendosi al quotidiano aggiungendo di non aver raccontato “nulla di nuovo. Non era nelle mie possibilità, non era nelle mie intenzioni”. ...