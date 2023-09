Ustica | Amato fa un passo indietro | ' Non ho nuovi elementi | ho solo raccontato un' ipotesi credibile'

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le parole di Giulianosulla strage dihanno creato scompiglio, in molti si sono chiesti perché un ex presidente del Consiglio (tra le tante cariche ricoperte) abbia deciso di parlare ...

Le parole di Giulianosulla strage dihanno creato scompiglio, in molti si sono chiesti perché un ex presidente del Consiglio (tra le tante cariche ricoperte) abbia deciso di parlare della questione, in questi ...Lo scrive su X (ex Twitter) Carlo Calenda, leader di Azione, sulle nuove dichiarazioni di Giulianosulla strage di, in cui ha spiegato di non avere elementi nuovi.Partecipai a un bilaterale, c'erano anche Giulianoe Francois Mitterrand.non era all'ordine del giorno, in modo fermo e garbato posi la necessità di un'operazione trasparenza tra Paesi ...

Strage di Ustica, la diretta. Meloni: “Parole di Amato meritano attenzione”. Parigi: "Pronti a collaborare se l'Italia ce lo ... La Repubblica

Ustica, Giuliano Amato: «Io ho solo rimesso sul tavolo una ipotesi già fortemente ritenuta credibile, non perché avessi nuovi elementi, ma per sollecitare chi li ha a parlare, a dire la verità. Non al ...Non si placa il dibattito sulla strage di Ustica, riaperto da un'intervista di Giuliano Amato che ha riferito che ad abbattere l’aereo dell'Itavia precipitato nel giugno 1980 con 81 passeggeri a bordo ...