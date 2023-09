Usa | il Burning Man si trasforma in un incubo | in migliaia bloccati dal maltempo nel fango

Sul loro sito web, gli organizzatori dell'evento hanno incoraggiato i partecipanti a mantenere la calma e hanno assicurato che il festival è stato pensato per resistere ad alluvioni. Sono stati ..., il maltempo mette ko ilMan: la sabbia diventa fango e le autorità evacuano l'areaSono oltre 70mila le persone intrappolate a causa delle piogge torrenziali nella Black Rock City , la città temporanea costruita (e che poi verrà smantellata) nel deserto del Nevada per il "Man". Un festival iconico che si tiene dal 1991 e durante il quale viene data alle fiamme una struttura in legno a forma di uomo ( The Man ). Le autorità, dopo aver bloccato l'accesso (e l'...

Usa, il festival «Burning Man» si trasforma in un incubo: 1 morto e ... Open

Per molti partecipanti del Burning Man, il festival che ogni anno richiama migliaia di partecipanti nel deserto del Nevada, l'evento si è trasformato in un incubo. Le tempeste che hanno colpito la zon ...(La Stampa) Nelle giornata di ieri a decine di migliaia di partecipanti al festival di musica e arte Burning Man è stato ordinato di rimanere nei campi, conservare cibo e acqua, e gli è stato impedito ...