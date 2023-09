Us open | Swiatek ko | Sabalenka numero 1 Attesa per Arnaldi  

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - La campionessa in carica degli Usè crollata e da lunedì prossimo ci sarà una nuova regina del tennis internazionale. Grande sorpresa negli ottavi di finale del singolare femminile del Major a stelle e strisce: Igaè uscita di scena dal singolare femminile della quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La tennista polacca,uno del mondo e del seeding, vincitrice nella Grande mela nel 2022, è stata sconfitta dalla lettone Jelena Ostapenko,21 del ranking internazionale e20 del tabellone, col punteggio di 3-6 6-3 6-1. A causa della sconfitta maturata nelle prime ore di questo lunedì Igaperderà la vetta della classifica mondiale. Per la prima volta, da lunedì prossimo, sul ...

