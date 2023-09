(Di lunedì 4 settembre 2023) NEW YORK (STATI UNITI) - Termina agli ottavi di finale l'avventura di Matteoagli Us. Sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium', il 22enne ligure cade in tre set (3 - 6, 3 - 6, 4 - 6) contro ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Termina agli ottavi di finale l'avventura di Matteo Arnaldi agli Us. Sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium', il 22enne ligure cade in tre set (3 - 6, 3 - 6, 4 - 6) ......Jannik Sinner , dopo il derby dominato contro Lorenzo Sonego , ha battuto per 3 - 1 (6 - 3, 2 - 6, 6 - 4, 6 - 2) al terzo turno degli USlo svizzero Stan Wawrinka , con cui si è allenato spesso ...NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us. Sui campi in cemento di Flushing Meadows , Sinner ha battutto Sonego per 3 - 0 (4 - 6, 2 - 6,...la diretta della ...

Us Open, rivivi la diretta: Alcaraz travolge Arnaldi e vola ai quarti Corriere dello Sport

Per l'ex coach di Agassi e Roddick, intervistato da Super Tennis, la prima griglia di partenza dei favoriti è un triumvirato: ...Ace in apertura e poi un monologo: Jannik è tranquillo e domina. Wawrinka appare stanco dopo oltre 2 ore e 30 minuti di match. L'età si fa sentire.