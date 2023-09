US Open | Monaco | “Sinner la solidità in certi fondamentali forse non l’avrà mai Zverev è pericoloso”

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) Una giornata importante per il tennis italiano. Oggi due giocatori saranno impegnati negli ottavi di finale degli US2023. Si tratta di Jannike di Matteo Arnaldi. I due tennisti del Bel Paese hanno ottenuto il pass, battendo rispettivamente Stan Wawrinka e Cameron Norrie. L’altoatesino non ha brillato in maniera particolare contro l’esperto svizzero, ma ha comunque chiuso in quattro set, facendo vedere le sue qualità soprattutto nel terzo e quarto parziale. Scintillante, invece, la prestazione di Arnaldi contro il n.16 del mondo, Norrie, letteralmente annichilito dalla verve del ligure. Si è parlato di questo e di altro nell’ultima puntata di TennisMania Speciale US2023, condotta da Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport), con ospite Guido(commentatore tecnico di Eurosport). Si è ...