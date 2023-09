Us Open | Djokovic ai quarti per la 57esima volta in uno Slam

(Di lunedì 4 settembre 2023) New York, 4 set. (Adnkronos) - Novakè entrato neidi finale degli Us, vincendo in tre set contro il qualificato croato Borna Gojo con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4 in due ore e 25 minuti, per la tredicesimain carriera - su diciassette partecipazioni, lain uno. Il campione serbo, già sicuro di tornare numero 1 del mondo al termine dellostatunitense, è arrivato agli ottavi senza aver perso un set e ora affronterà il tennista di casa Taylor Fritz, unico giocatore rimasto in tabellone a dover ancora perdere un set.è ora uno dietro il record di Roger Federer di 58di finale in una prova del Grande, in corsa per il 24esimo ...

Ha vinto in tre set contro il qualificato croato Borna Gojo con il punteggio di 6 - 2, 7 - 5, 6 - 4 in due ore e 25 minuti Novakè entrato nei quarti di finale degli Us, vincendo in tre set contro il qualificato croato Borna Gojo con il punteggio di 6 - 2, 7 - 5, 6 - 4 in due ore e 25 minuti, per la tredicesima ...... dopo quello di gennaio agli Australian, quando, al primo torno fuori dagli States (!), si ... Col terzo americano nei quarti, Taylor Fritz, chiamato alla rivincita contro Novak. COME ...Il serbo batte in tre set il croato Gojo, lo statunitense piega Stricker. ROMA - Novakha ottenuto il pass per i quarti di finale del singolare maschile degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il ...

US Open 2023 - Novak Djokovic supera Borna Gojo e vola ai quarti di finale con Fritz Eurosport IT

ROMA (ITALPRESS) - La campionessa in carica degli Us Open è crollata e da lunedì prossimo ci sarà una nuova regina del tennis internazionale. Grande sor ...Per Djokovic si tratta della qualificazione al quarto di finale a livello Slam numero 57 della sua carriera, il tredicesimo allo US Open in diciassette presenze. La strada verso il quarto US Open ...