Us Open | Djokovic ai quarti per la 57esima volta in uno Slam

(Di lunedì 4 settembre 2023) Novakè entrato neidi finale degli Us, vincendo in tre set contro il qualificato croato Borna Gojo con il punteggio di 6 - 2, 7 - 5, 6 - 4 in due ore e 25 minuti, per la ...

Novakè entrato nei quarti di finale degli Us, vincendo in tre set contro il qualificato croato Borna Gojo con il punteggio di 6 - 2, 7 - 5, 6 - 4 in due ore e 25 minuti, per la tredicesima ...Persi tratta d ella qualificazione al quarto di finale a livello Slam numero 57 della sua carriera , il tredicesimo allo USin diciassette presenze. La strada verso il quarto US...... dopo quello di gennaio agli Australian, quando, al primo torno fuori dagli States (!), si ... Col terzo americano nei quarti, Taylor Fritz, chiamato alla rivincita contro Novak. COME ...

US Open 2023 - Novak Djokovic supera Borna Gojo e vola ai quarti di finale con Fritz Eurosport IT

Una serata decisamente più tranquilla rispetto alla precedente, nella quale ha dovuto recuperare da una situazione di enorme svantaggio (2-0). Novak Djokovic non ha avuto problemi agli ottavi di ...ROMA (ITALPRESS) - La campionessa in carica degli Us Open è crollata e da lunedì prossimo ci sarà una nuova regina del tennis internazionale. Grande sor ...