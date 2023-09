Us Open 2023 | troppo Alcaraz per Arnaldi | lo spagnolo attende Sinner o Zverev ai quarti

(Di lunedì 4 settembre 2023) Carlossupera Matteoin tre set e vola aidi finale degli Us. Sull’Artur Ashe Stadium il giovane tennista sanremese fa la sua bella figura e si arrende dopo quasi due ore di partita con il punteggio finale di 6-3 6-3 6-4. Rimane un grande torneo perche ha raggiunto a New York il primo ottavo di finale slam della sua carriera.continua la sua difesa al titolo e, mercoledì, aidi finale affronterà il vincente del match tra Jannike Alexanderin scena questa notte. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita è molto equilibrato conche non soffre la pressione di giocare nello stadio più grande ...

NEW YORK (Stati Uniti) - Si interrompe agli ottavi di finale la grande avventura di Matteo Arnaldi agli Us. Il giovane azzurro, prossimo numero 47 al mondo, ha ceduto il passo allo spagnolo Carlos Alcaraz : sull'Arthur Ashe Stadium il numero 1 al mondo si è imposto con il punteggio di 6 - 3 , 6 - 3 , ...AGI - La campionessa in carica degli Usè crollata e da lunedì prossimo ci sarà una nuova regina del tennis internazionale . Grande sorpresa negli ottavi di finale del singolare femminile del Major a stelle e strisce: Iga Swiatek è ...US, New York Arthur Ashe Stadium, ottavi di finale Arnaldi (ITA) 3 3 4 Alcaraz (SPA) 6 6 6 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US...

Tennis US Open 2023 Arnaldi-Alcaraz diretta live: Carlos avanti di due set Virgilio Sport

Si ferma agli ottavi di finale lo splendido cammino di Matteo Arnaldi agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 22enne sanremese deve ...NEW YORK (Stati Uniti) - Si interrompe agli ottavi di finale la grande avventura di Matteo Arnaldi agli Us Open. Il giovane azzurro, prossimo numero 47 al mondo, ha ceduto il passo allo spagnolo ...