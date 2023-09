US Open 2023 | Matteo Arnaldi depone le armi con Carlos Alcaraz | sconfitta in tre set

(Di lunedì 4 settembre 2023) Troppoper. L’azzurro si arrende negli ottavi di finale degli UScon il punteggio di 6-3 6-3 6-4 contro il numero 1 al mondo in due ore, lo spagnolo ora aspetta il vincente tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev ai quarti. Il ragazzo di Sanremo ci ha provato innegabilmente, ha disputato la sua partita senza tremare, ma non ha potuto niente contro il campione in carica, portandosi però nel cuore un torneo Slam che gli dà ancora più convinzione e l’ingresso nella top 50 della classifica ATP. Nei primi minutisembra godersi il momento, riuscendo comunque a tenere il ritmo dell’illustre avversario. Il numero 1 al mondo però attende il momento per colpire, che arriva nel sesto gioco:annulla due palle break, ma deve cedere alla terza, l’iberico non ...

