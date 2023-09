US Open 2023 | Jelena Ostapenko batte Iga Swiatek! Ai quarti contro Coco Gauff Eliminate Wozniacki e Bencic

(Di lunedì 4 settembre 2023) Definito il quadro delle qualificate aidi finale della parte alta del tabellone femminile di questi US. Nella sessione diurna di New York,(n.6 del mondo) ha risposto presente, interrompendo la cavalcata da sogno della danese Caroline, tornata in circuito dopo tre anni. 6-3 3-6 6-1 lo score in favore della statunitense che ha saputo assorbire il colpo del secondo parziale perso, alzando il livello nel terzo. Sul cammino di, in maniera inaspettata, ci sarà la lettone. La n.21 WTA ha sconfitto la n.1 del mondo Iga Swiatek, detentrice del titolo a New York, con il punteggio di 3-6 6-3 6-1. Un match dall’andamento particolare, con Swiatek che si è smarrita dal secondo parziale in ...

Matteo Arnaldi affronterà Carlos Alcaraz negli ottavi di finale degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Prosegue l'incredibile torneo del tennista sanremese, che non solo vince la prima partita in main draw ...... intende con tutta evidenza prendersi la rivincita della sconfitta (7 - 6 6 - 3 5 - 7 6 - 4) patita per mano di Tommy nei quarti di finale degli Australiandi gennaio, nel corso dei quali si era ...... e - wallet apps are able to execute their super app strategy by developingeco - systems ... Alipay+ Payment Tech will also present at Seamless Saudi Arabia: A technical solution that allows e ...

LIVE domenica 3 settembre 2023: programma, orari, chi gioca, aggiornamenti e risultati dagli US Open 2023 Eurosport IT

La favola di Dominic Stricker agli US Open è finita agli ottavi di finale. Il ventunenne di Grosshöchstetten è stato sconfitto da Taylor Fritz (ATP 9) per 6:7 (2:7), 4:6, 4:6. Belinda Bencic è invece ...Scattano gli ottavi di finale degli Us Open. La rivelazione del torneo Matteo Arnaldi contro il n. 1 del mondo Alcaraz, nella notte Sinner-Zverev ...