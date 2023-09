US Open 2023 | il tabù Novak Djokovic per i giocatori statunitensi a New York

(Di lunedì 4 settembre 2023) Potrebbe essere una buona notizia? Vedremo. Le statistiche offrono delle possibilità concrete per descrivere un fenomeno e nel caso in esame, parliamo di tennis., per la tredicesima volta in carriera, ha raggiunto i quarti di finale degli US. Un risultato che ha permesso all’asso serbo di raggiungere Roger Federer e Andre Agassi a questa voce, preceduto solo da Jimmy Connors (17). Nole, ora, si troverà ad affrontare il rush finale in una parte del tabellone dove di americani ce ne sono ben tre: Taylor Fritz sarà il prossimo avversario, a seguire in semifinale il vincente del derby Ben Shelton-Frances Tiafoe. Alla prova dei fatti, il campione nativo di Belgrado ha motivi per cui sorridere. In primis perché nei sette precedenti confronti con Fritz ha sempre vinto e concesso appena due set e in secondo luogo perché ...

... il XV Festival Nazionale de I Borghi più belli d'Italia a Lucignano (AR) 30 AgostoArticoli recenti Cronaca Vela, concluso a Viareggio il Campionato ItalianoClasse Star4 Settembre ..."Oltre il danno, la beffa. Aspetto con ansia i meme", ha postato su X Olaf Scholz nel primo tweet subito dopo l'incidente avuto mentre faceva jogging. E la risposta dai social è arrivata puntuale, ...E che continua a predicare, come ha fatto nell'intervista rilasciata a Repubblica prima dello Us. 'C on Gucci siamo insieme da un paio di anni - ha dichiarato - una volta sono andato a una loro ...

RECAP domenica 3 settembre 2023: programma, orari, chi gioca, aggiornamenti e risultati dagli US Open 2023 Eurosport IT

Italy backs "dialogue" with China and "an open and frank exchange on principles and values," foreign minister Antonio Tajani said on Monday during a visit to Beijing centred on reinvigorating a ...US Open, lo Slam newyorkese entra nel vivo: oggi in programma gli altri ottavi di finale con Arnaldi e Sinner in campo. Si inizia a fare sul serio a Flushing Meadows. La seconda settimana dello US ...